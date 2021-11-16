亚美尼亚与阿塞拜疆边界发生战斗

（早报讯）亚美尼亚周二（16日）说，该国与阿塞拜疆在边界地区发生了局部战斗，此次冲突造成人员死亡和领土损失。

亚美尼亚国防部当天说，其15名士兵在战斗中死亡，另有12名士兵被阿塞拜疆俘虏。该部说，首都埃里温“失去了对两个军事阵地的控制”。阿塞拜疆外交部在一份单独的声明中说，它认为亚美尼亚犯有故意使两国边境的紧张局势升级的罪行。

欧洲理事会主席米歇尔敦促亚美尼亚和阿塞拜疆领导人“全面停火”。米歇尔表示，他已经与阿塞拜疆总统阿利耶夫和亚美尼亚总理帕希尼扬进行交谈。

周二较早时，双方互相指责对方在其共同的边界上发起战斗。亚国防部表示，阿方使用了火炮、装甲装备和轻武器。根据双方的军事协定，亚美尼亚呼吁盟友俄罗斯提供军事支持，以保护其领土完整。

2020年9月底，阿塞拜疆和亚美尼亚在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区重燃战火，持续多年的冲突再次爆发并造成平民伤亡。双方曾多次试图达成停火协议，最终，在俄罗斯的斡旋下，2020年11月10日，俄罗斯、亚美尼亚和阿塞拜疆领导人签署有关在纳卡地区停火的联合声明。根据声明，阿亚双方停在各自位置并交换战俘和阵亡者遗体。三方还商定在纳卡地区部署俄罗斯维和人员。这场冲突后，纳卡地区三个地区的控制权从亚美尼亚转入阿塞拜疆手中。