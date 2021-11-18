俄罗斯将在国际空间站开设全球首个记者站

（早报讯）俄罗斯塔斯社将成为世界上首家在国际空间站设有记者站的通讯社。

俄塔社周三（17）日报道，该社社长谢尔盖·米哈伊洛夫和俄国家航天集团负责人德米特里·罗戈津当天签署一份合作备忘录，宣布塔斯社将在国际空间站开设记者站。

报道称，塔斯社第一位太空特派记者是俄罗斯“英雄”航天员亚历山大·米苏尔金。按计划，12月8日，米苏尔金将乘坐俄罗斯联盟号宇宙飞船，随日本亿万富翁前泽友作及制片人平野洋三一同完成12天的太空之旅。米苏尔金将在那里完成塔斯社指派的报道和拍摄工作，包括报道在空间站的工作和生活情况。读者可通过塔斯社了解相关消息，相关照片和视频也会在塔斯社网站和社交媒体官方账号上发布。

米哈伊洛夫称，只要是有新闻发生的地方，塔斯社都希望能参与报道。他说：“以前，塔斯社的报道仅限于我们的星球：塔斯社人员在俄罗斯所有地区和60多个国家和地区工作，未来几年这一数量还会增加。我们很荣幸能够和航天员成为同事，我们期待着来自空间站的新闻和惊人的镜头。”

罗戈津表示，在国际空间站开设塔斯社记者站将使更多人了解俄罗斯的航天技术。俄塔社和俄国家航天集团还将开展一项特殊教育项目，主要是为了普及俄罗斯人的太空知识，让读者能够更多地了解航天员在轨道上的工作、科学实验、太空飞行等情况。