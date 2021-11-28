法国主持欧洲部长会议讨论人口走私 英国被排挤在外

（早报讯）法国将于周日主持欧洲部长会议，讨论如何阻止移民乘坐小艇，穿越英吉利海偷渡至欧洲。但是，英国因为在起事件上与法国出现争论，其内政部长被拒出席会议。

法新社报道，法国、德国、荷兰和比利时负责移民事务的部长们将于周日下午在法国北部的加莱港举行会议，讨论如何解决人口走私问题。

11月24日，一艘从法国北部港口城市敦刻尔克出发的难民船，在试图穿越英吉利海峡的途中倾覆。沉船事件导致27人死亡，包括七名妇女和三名儿童，其中一人为孕妇。

英法两国首脑在对遇难者表示哀悼之余，互相指责对方不负责任。英国首相约翰逊批评法方监管不力、纵容偷渡。法国总统马克龙敦促英方，勿将难民危机政治化。

法国内政部长达尔马宁一名助手指出，法国发起会议的目的是为“改善打击人口走私行动进行合作”，并指这些贩卖人口走私团是在欧洲不同国家运作的国际网络。

达尔马宁和他的英国同行帕特尔在大规模溺水事件发生后立即发誓要加强合作，这本来是他们之间在会议上会谈的焦点。但在事故发生48小时内，法国总统马克龙指责英国首相约翰逊对事件“不严肃”。这是不寻常的个人批评，将两国关系推到了新的低点。

法国对约翰逊最初的反应感到恼火，认为他把责任推给了法国，然后又决定给马克龙写一封信。但是，在法国领导人收到信之前，约翰逊在自己的推特账户上全文公布了这封信。

英国因违反外交礼仪，帕特尔周日的会议邀请被迅速撤回。达曼宁的一名助手称，约翰逊的信是 "不可接受的"。

英国脱离欧盟已经在巴黎和伦敦之间造成了多年的不快，双方的关系被认为处于至少20年来的最低点。

英国政府周日宣布， 计划在本周就英吉利海峡移民危机分别在另一个场合与欧洲部长们进行会谈。