俄越将进一步发展两国全面战略伙伴关系

（早报讯）俄罗斯总统普京周二（30日）在首都莫斯科会见到访的越南国家主席阮春福，双方表示将进一步发展两国全面战略伙伴关系。

新华社报道，根据克里姆林宫网站消息，双方讨论了两国在政治对话、经贸、军事技术、科技、人文交流等各领域的合作，并就地区热点议题交换意见。

普京表示，俄罗斯珍视与越南的战略伙伴关系。两国在很多国际问题上立场相近，共同在联合国等国际和区域组织框架内开展工作。尽管受到冠病疫情影响，两国去年的双边贸易额仍增长15%以上，今年前9个月的双边贸易额增长16%以上。

阮春福表示，越南始终把俄罗斯视为外交政策的优先方向，致力于发展两国传统友好关系，将努力深化双方在各领域的合作。

双方在会见后发表了一项联合声明，明确了2030年前俄越两国全面战略伙伴关系发展的基本方针。声明说，发展全面战略伙伴关系是两国外交政策的优先事项之一，符合两国长期利益。双方在军事技术和安全领域的合作在两国关系中具有特别重要的意义，双方将继续在国际法基础上深化在国防安全、军事技术等领域的合作，以促进地区和世界的和平与稳定。

声明还表示，两国主张深化区域经济一体化，落实大欧亚伙伴关系等区域间互联互通倡议，加强亚细安与欧亚经济联盟间的经济联系。