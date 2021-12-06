布林肯下周将访问印尼和马来西亚

（早报讯）美国国务卿布林肯将于下周访问印度尼西亚和马来西亚。

印尼美洲和欧洲事务总干事努拉（I Gede Ngurah Swajaya）周一（6日）告诉媒体，布林肯将于本月13日至14日访问雅加达，这是两个月内访问该地区的第三位也是最高级的美国官员。两名要求匿名的东南亚外交人士说，预计布林肯还将于本月14日至15日访问马来西亚，这是他对该地区的首次访问。

拜登政府正在加强与东南亚的接触，该地区被其视为是对抗中国日益增长的影响力的核心。

努拉说，在印尼的行程中，布林肯将就印度-太平洋地区的卫生、投资和基础设施问题发表演讲。布林肯还将参加9日举行的峇厘岛民主论坛。目前还不清楚布林肯是否会访问该地区的其他国家。美国驻雅加达大使馆发言人拒绝发表评论。

在9月联合国大会期间与东南亚各国外长举行的一次会议上，布林肯说，华盛顿不久将为更广泛的印度-太平洋地区发布一项新战略，该战略将建立在“我们对一个自由、开放、相互联系、有活力和安全的地区的共同愿景”之上。

美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）上周在泰国说，华盛顿没有要求其盟友在它和中国之间做出选择，而是提倡一个基于规则的秩序的共同愿景，而在这个愿景下，“大国不会欺负弱国”。美国商务部长吉雷蒙多也在11月中旬访问了该地区，促进经济联系。