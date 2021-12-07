印俄领导人在新德里举行会晤

（早报讯）印度总理莫迪与俄罗斯总统普京周一（6日）晚在印度首都新德里举行会晤。两国领导人同意加强在经贸、能源和防务等领域的双边合作。

新华社报道，普京周一开始对印度进行访问并参加印俄领导人第21次年度会晤。这是冠病大流行暴发以来两国领导人首次举行线下会晤。

根据会后发表的联合声明，印俄领导人强调，两国将努力实现到2025年双边贸易额达到300亿美元（约410亿新元）的目标，继续推动双边本币结算；重申能源合作是两国关系的重要支柱，继续推动在石油和天然气领域开展广泛合作；重申致力于在金砖国家框架内加强合作与协调；支持上海合作组织在国际事务中发挥更大作用。

印度外交秘书什林拉当晚对媒体说，加强双边贸易和投资是印俄领导人会晤的重点议题，特别是在今年双边贸易额出现增长的背景下，两国未来扩大贸易和投资合作值得期待。会晤结束后，两国签署了涉及科技、高等教育、知识产权、军事技术合作、文化交流、和平利用外层空间等领域的28项协议。

同日，印俄外交部长和国防部长举行“2+2”会谈。据印度媒体，两国就加强防务合作签署多项协议。此外，俄罗斯将从本月起正式向印度提供S-400防空导弹系统。

印俄领导人第20次年度会晤于2019年举行。受冠病大流行影响，2020年的会晤取消。