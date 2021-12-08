就乌克兰危机等举行视讯会议 美俄同意继续沟通

（早报讯）美国总统拜登警告俄罗斯总统普京，如果俄罗斯入侵乌克兰，西方国家将对俄罗斯实施“强有力的经济制裁及其他措施”，而普京要北约组织保证不会进一步向东扩张。克里姆林宫说，尽管会议难有突破，双方同意继续保持沟通。

美俄关系跌至冷战结束三十多年来的最低点，拜登和普京周二（7日）为乌克兰危机与其他争端进行了约两个小时的视讯会议。

白宫方面表示，拜登就俄方在乌克兰周边增加军事部署表达了美国与欧洲盟友的深切关注。拜登表示，“如果出现军事升级，美国与盟友将用强有力的经济和其他措施做出回应。”

美国国家安全顾问沙利文说，“双方讨论各有取舍，没有竖起手指指责对方”，但拜登非常清楚地表明了美国对所有问题的立场。

沙利文说，拜登“直截了当”的告诉普京，美国与其欧洲盟友可为乌克兰提供额外的防御能力，并加强该地区的北约驻军。

克里姆林宫发表声明说，普京在视讯会议中指北约加强在俄罗斯边境的军事存在的危险性，并重申乌克兰的行为具有挑衅性，指其采取“破坏性路线”，旨在废除2014年和2015年与亲俄分离武装签署的两份停战协议。

普京告诉拜登，将当前的紧张局势完全归咎于俄罗斯是错误的。

克里姆林宫说，拜登和普京都同意继续保持沟通。但双方除了同意继续进行讨论之外，没有迹象显示大批俄罗斯军队在乌克兰边境集结的态势将会有所收窄。