俄罗斯抗议美军机在黑海上空活动危及民航安全

（早报讯）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周三（8日）表示，俄方当天照会美方，抗议美国和北约成员国在黑海水域上空不断升级的军事活动危及民航安全。

据俄罗斯外交部网站消息，扎哈罗娃当天在一份声明中表示，美国和北约成员国不断强化在俄边境附近的军事活动，不仅提高战机飞行频率和进行危险的海军舰队演习，最近还转向对民航飞机发出挑衅，对航空和生命安全构成威胁。俄方已于12月8日向美国驻莫斯科大使馆发出抗议照会，对此类鲁莽行为的危险后果发出警告。

扎哈罗娃说，美国和北约成员国军机在没有进行无线电通信、未提供飞行计划且未获得空中交通管制许可的情况下进行飞行是危险和不可接受的，对民航安全构成严重威胁，违反《国际民用航空公约》基本原则及其他国际法规范。俄方保留对相关挑衅行为作出反应的权利，同时呼吁就安全保障问题进行实质性对话，以缓解政治和军事紧张局势，防止空中和海上危险事件发生。

根据声明，12月3日上午，一架美军CL-600侦察机在靠近俄罗斯空管区域的黑海开放水域上空，从1.1万米高度急降至9200米，穿过民用航空路线。俄方多次联系该机未果。在该路线飞行的两架民航飞机在俄空管人员指挥下，紧急调整飞行路线才避免发生空中碰撞。声明还列举了美国和北约成员国军机近期在黑海水域上空的其他危险活动。

以美国为首的北约飞机经常抵近俄边界进行侦察活动，俄罗斯一直对此坚决反对。