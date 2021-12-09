布林肯下周前往东南亚 中国和缅甸被列入议程

（早报讯）美国国务卿布林肯下周将前往东南亚访问，旨在展示该地区对美国对抗中国战略的重要性，并进一步解决军事统治下的缅甸“日益恶化”的危机。

布林肯的发言人普莱斯周三（8日）在一份声明中说，布林肯将于周五至星期天在英国利物浦与其他七国集团（G7）领导人会面，开始他的环球之旅。除其他问题外，布林肯将讨论“俄罗斯军队在乌克兰边境的集结”，美国总统拜登和俄罗斯总统普京周二在视频峰会上讨论了这一问题。

随后，布林肯将前往印度尼西亚、马来西亚和泰国，强调美国外交政策的首要任务，即挑战更加自信的中国。

美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达告诉媒体：“国务卿（布林肯）的会议将集中于加强区域安全基础设施，以应对中国在南中国海的欺凌行为。”他补充说，布林肯将讨论“中国在湄公河的单边行动”，以及“航行自由和飞越自由”。中国政府因在湄公河上游修建水坝而受到批评，这影响了邻国的水位和渔业。

普莱斯说，在雅加达，布林肯将发表“关于印度-太平洋地区的意义”的讲话，而在吉隆坡，他将讨论该地区保持“自由和开放”的必要性。

康达说：“在每个国家，国务卿（布林肯）都会向他的同行重申让缅甸军事政权对其罪行负责并寻求恢复缅甸的民主道路的重要性。”他在英文讲话中使用了缅甸的旧称。

布林肯将于12月17日在回家的路上在夏威夷停留。