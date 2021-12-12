美俄关系愈发紧张之际 普京与拜登同意举行更多会谈

（早报讯）俄罗斯在乌克兰附近集结军队使美俄关系变得愈发紧张，但克里姆林宫说，俄罗斯总统普京和美国总统拜登已同意举行更多会谈。普京也希望在某个阶段亲自与拜登进行面对面会谈。

路透社报道，克里姆林宫说，普京和拜登在12月7日的视频通话中同意举行更多会谈。该视频通话的重点是东西方关系，而这关系已恶化至冷战结束以来的最低水平。

拜登在视频通话中警告普京，如果俄罗斯入侵乌克兰，西方将实施“强有力的经济和其他措施”。普京则要求保证，北约不会进一步向东扩张。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在国家电视台发布的一段视频中说，普京在与拜登通话后“没有特别理由感到乐观”，因为俄罗斯和美国在莫斯科所谓的“红线”仍然存在非常严重的分歧。俄罗斯一直不希望西方国家越过其红线。

除了北约进一步东扩之外，俄罗斯还说，它不希望在与它接壤的国家，如乌克兰，部署某些进攻性武器。佩斯科夫说，普京在12月7日告诉拜登，俄罗斯军队在俄罗斯境内，没有对任何人构成威胁。

佩斯科夫补充说：“目前......紧张局势等是为了进一步妖魔化俄罗斯，并将其作为一个潜在的侵略者。”

然而，他说，两位领导人已经同意举行另一轮会谈，也许是通过视频连接。这是两位总统偏向的形式。

俄罗斯国家电视台Rossiya 1频道发布的一段简短视频，普京对拜登说：“（我们）肯定会看到对方，我真的希望这样做。”

克里姆林宫说，现在说两位领导人何时能进行面对面会晤还为时过早。