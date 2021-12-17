俄罗斯正在开发替换“先锋”高超音速导弹的新一代武器

（早报讯）俄罗斯战略火箭部队司令卡拉卡耶夫当地时间周四（16日）表示，俄正在开发新的高超音速战略系统，以在美国找到“先锋”导弹系统的破解方法时予以替换。

卡拉卡耶夫表示，随着俄罗斯首个“先锋”高超音速导弹团在2019年底进入战斗值班，俄战略火箭部队的作战能力进一步提高。虽然美国正在研制自己的高超音速武器以及能够反制俄罗斯高超音速武器的装置，但是俄罗斯也在开发新一代高超音速武器，等到美国拿出反制方案的时候，俄罗斯已经能够用更先进的装备替换“先锋”高超音速导弹。

卡拉卡耶夫还披露，俄国防军工企业正在展开“萨尔马特”重型洲际弹道导弹系统国家测试的准备工作，幷计划在2022年底前将“萨尔马特”导弹投入战斗值班。目前驻扎于克拉斯诺亚尔斯克边疆区的乌茹尔导弹师已经开始了首个导弹团的换装筹备工作。

根据俄军方披露的资料，“萨尔马特”导弹有效载荷接近10吨，射程达1.8万公里，可携带10个重型或者15个中型分导式核弹头，还可以通过高空轨道变化来应对日益先进的导弹防御系统。这使得“萨尔马特”获得了直接攻击美国本土的能力，也让其获得了“美国噩梦”的称号。

俄罗斯携带高超音速滑翔弹头的“先锋”导弹系统飞行速度可超过音速26倍，15分钟就能从俄罗斯飞到白宫，轨迹变幻莫测无法拦截，还能巧妙避开海基与陆基雷达。第一个装备该导弹系统的简编团于2019年进入战斗执勤。