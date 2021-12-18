爱尔兰奥密克戎病例快速上升 政府宣布新防疫措施

（早报讯）爱尔兰卫生部周五（17日）1晚发布公报说，该国当天新增冠病确诊病例3628起，其中约35%为奥密克戎变种毒株病例。为防止该毒株在圣诞节和新年期间进一步扩散，爱尔兰政府宣布一系列新防疫措施。

新华社报道，爱尔兰总理马丁当天在向全国宣布新防疫规定时说，研究表明，奥密克戎的传染性数倍于德尔塔变种毒株，仅几天之内，爱尔兰新增确诊病例中就有三分之一以上是奥密克戎变种毒株，预计爱尔兰境内的冠病感染病例将大幅增多。

爱尔兰政府指出，从12月20日起至明年1月30日，爱尔兰所有餐馆、酒吧除外卖和送货服务外，于晚上8时后停止营业；晚上8时后不得在公共场所举行室内活动；日间室内活动人数不得超过1000人或超过活动场所接待能力的50%；室外聚集活动的人数不得超过5000人或超过活动场所接待能力的50%。

依据新防疫措施，冠病确诊病例的密切接触者，如接种疫苗追加剂超过一周以上，须居家隔离五天并接受三次抗原检测；倘若没有打追加剂，须居家隔离10天，对其进行病毒检测的具体要求待定。此外，爱尔兰政府还建议，从12月20日起，所有入境爱尔兰的旅客自抵达之日起须连续五天每天接受一次抗原检测。

根据爱尔兰卫生部发布的数据，截至12月17日，爱尔兰累计冠病确诊病例达64万4143起；截至15日，累计死亡病例5835起。