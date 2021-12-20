马航MH17空难聆讯：荷兰检察官将对四名缺席聆讯嫌疑人提出量刑建议

（早报讯）荷兰检察官将在本周就2014年马来西亚航空公司MH17客机在乌克兰上空被击落事件，对四名缺席聆讯的涉案嫌疑人提出量刑建议。

本周的聆讯在阿姆斯特丹史基浦机场附近的一个高保安法院进行，从周一（20日）开始，为期三天。

荷兰检察官还将在法庭上正式提交起诉书，以谋杀该波音777型飞机上298人的罪名起诉四名涉案嫌疑人，包括俄罗斯公民伊戈尔·吉尔金（Igor Girkin）、谢尔盖·杜宾斯基（Sergei Dubinsky）和奥列格·普拉托夫（Oleg Pulatov），以及乌克兰公民列昂尼德·哈尔琴科（Leonid Kharchenko）。

四名涉案嫌疑人都拒绝出席荷兰的聆讯。

2014年7月17日，从荷兰阿姆斯特丹飞往吉隆坡的马航MH17客机在靠近俄罗斯边境的乌克兰顿涅茨克州上空坠毁，机上298人全部罹难。三分之二的遇难者为荷兰籍，其余是澳大利亚、英国、马来西亚与印度尼西亚等16国的公民。

国际调查人员说，MH17客机飞越亲莫斯科分离主义分子控制的乌克兰东部地区上空时，被一枚BUK（山毛榉）导弹击落，并指该导弹是从一个俄罗斯军事基地运出。

荷兰主导的马航MH17空难联合调查团在2019年6月19日宣布，对四名涉案嫌疑人提起刑事诉讼，四名嫌疑人被控犯有谋杀罪。按照调查团的说法，空难发生时，这四人均在乌克兰民间武装成立的“顿涅茨克人民共和国”担任军事或情报要职。

预计荷兰法院最快将在2022年年底才会作出裁决。法院发言人向法新社表示，这起诉讼的最高刑罚为终身监禁。