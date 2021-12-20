菲律宾超强台风死亡人数上升至逾300人

（早报讯）菲律宾的一场强大的台风已经造成300多人死亡，这场台风摧毁了房屋，淹没了城镇，切断了电力和通信线路，使中部和南部地区的数十万人流离失所。

当局周一（20日）派遣军用飞机和海军舰艇向受雷伊台风（Typhoon Rai）破坏的地区运送援助物资。这是今年袭击菲律宾的15场此类风暴中最强的一场。

菲律宾国防部长洛伦扎当天告诉媒体：“我们仍在评估损失，但它是巨大的。”他说，当局正在解决食物和水供应以及伤员的医疗问题。洛伦扎告诉武装部队利用所有可用资产运送救援物资，并在必要时派出更多部队。

随着重灾区的救援工作继续进行，整个周一与风暴有关的死亡人数攀升。警方在一份报告中说，截至新加坡时间傍晚6时，雷伊的死亡人数已经上升到375人，成为袭击菲律宾的最致命的台风之一。受伤人数已攀升至500人，同时有56人失踪。据警方称，这一数字有待验证，远远超过了国家灾害机构记录的58人的死亡人数，该机构表示仍在核查来自受灾地区的报告。

雷伊在周末向南中国海移动之前，使菲律宾的近49万人流离失所。它在宿务省、莱特省和北苏里高省留下了破坏的痕迹，包括深受冲浪者欢迎的西亚高，以及迪纳加特群岛。

总统杜特尔特周末视察了台风灾区，他承诺提供约20亿比索（约5480万新元）的资金，帮助恢复工作。