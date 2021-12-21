俄商人从瑞士被引渡至美国面对内幕交易指控

（早报讯）五名俄罗斯人包括一名与克里姆林宫有关联的一名俄罗斯商人，因涉及内幕交易规模高达8200万美元（约1.12亿新元）从瑞士被引渡到美国面对指控。

美国之音和路透社综合报道，俄罗斯商人弗拉迪斯拉夫·克柳申（Vladislav Klyushin）拥有一家名为M13的媒体与网络安全公司。根据该公司网站，其产品用户包括“俄罗斯联邦总统行政当局、俄罗斯联邦政府、联邦部委、地区政府行政机构、商业公司和公共组织”。

根据美国司法部的一份新闻稿，克柳申被控“涉及一项以窃自美国电脑网络的非公开信息进行交易的一场全球阴谋，作案时间约在2018年1月至2020年9月间”。

美国司法部说，克柳申利用内幕信息进行交易的股票之一是特斯拉。

美国代联邦检察官孟德尔（Nathaniel Mendell）周一（20日）说：“美国资本市场及其电脑网络的完好性是本办公室的优先事项，今天的指控显示，我们、联邦调查局和我们的其他执法合作伙伴将毫不懈怠地打击那些使用黑客手段袭击、盗窃内幕信息并企图从中获利的人，不管他们在何处藏身。”

俄罗斯说，这一举措是华盛顿在世界舞台打击俄罗斯人的又一个例证。

塔斯社报道，俄罗斯驻瑞士大使馆发言人霍赫洛夫（Vladimir Khokhlov）说：“我们不得不说，我们看到的是华盛顿持续在第三国猎取俄罗斯公民的又一起事件。”