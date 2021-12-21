美国政府准备向美国民众免费派发5亿个冠病检测仪

（早报讯）一名白宫高级官员周二（12月21日）透露，美国总统拜登将在明年1月起提供5亿个免费的冠病检测仪和加大接种冠病疫苗的能力，如有必要还会动员军事医疗人员来强化现有的各项防疫工作。

美国冠病疫情反扑，过去七天平均新确诊病例数为13万3000起，比两个月前增幅近一倍。美国疾病控制与预防中心（CDC）周一（20日）说，奥密克戎已经成为美国的冠病主流毒株，占截至上周六的过去一周新病例的73.2％。前一周仅为12.6％。

不过，这名高官说：“我们有的是工具，来渡过这次的难关。”

法新社报道，该名官员还表示，目前仍不准备实施新的限制措施。“如果美国民众都完成接种疫苗、遵守防疫规定，尤其在旅行时戴口罩，他们应该可以很轻松的庆祝圣诞节假日……没有必要封锁我们的学校或经济。”

面对奥密克戎毒株迅速在美国传播，拜登政府采取三项应对原则，即增加医疗资源、提供更多检测和疫苗。联邦政府将在明年1月和2月，向全美有需要的地区部署1000名医生、护士及军事医疗人员。从1月起，美国民众可以通过指定网站，申请免费的冠病检测仪。

此外，拜登总统将在周二稍后时间针对疫情发表讲话。据悉，拜登会阐明政府的应对计划，要说服美国人遵守防疫自我保护。