普京警告已准备采取反制措施 以回应西方“不友好”行动

（早报讯）俄罗斯总统普京周二（12月21日）警告，俄罗斯已做好采取“军事技术措施”的准备，以回应西方就乌克兰局势“不友好”的行动。

彭博社报道，普京周二在俄罗斯国防部对高级官员说，俄罗斯“严重关切”北约在其边境附近的军事存在，直言不能允许北约在乌克兰部署导弹，让莫斯科处于离导弹攻击只有数分钟之远的距离。

普京表示：“如果我们西方同僚继续采取攻击性的方式，我们将采取充分的军事技术应对措施，来严厉回应不友好的举动……我想强调的是，我们完全有权采取行动来维护俄罗斯的安全和主权。”

俄罗斯周一（20日）敦促美国尽快回应俄方提出的多项安全要求，并表明莫斯科与北约的关系已来到“关键时刻”。俄罗斯要求就一系列安全提议展开谈判，包括要北约承诺不在东欧和乌克兰进行任何军事活动。

北约秘书长斯托尔滕贝格周二表示，北约将在明年初寻求与莫斯科进行“有意义”的讨论，以应对有关俄罗斯行为的问题。“我们准备好与俄罗斯展开有意义的对话，我打算在新年尽快召开北约－俄罗斯理事会的新会议。”

俄罗斯在与乌克兰接壤的边界集结10多万士兵的举动令两国紧张局势升温。北约已多次提醒俄罗斯不可入侵乌克兰，俄方则一再否认有入侵乌克兰的计划，并指北约的行动及乌克兰可能加入北约等都已威胁俄罗斯的安全，俄方有权在境内调动部队保卫领土。