英女王圣诞节贺词悼念已故丈夫菲利普亲王

（早报讯）英国女王伊丽莎白二世在圣诞节贺词中悼念已故丈夫菲利普亲王，与全英国民众一起缅怀菲利普眼中“调皮的闪烁”。

路透社报道，95岁的英女王感叹，圣诞节对许多人来说是幸福时刻，但对那些失去亲人的人而言，可能是艰难的。她说，今年她尤其理解为什么，因为她失去了陪伴她73年的菲利普。菲利普亲王今年4月去世，享年99岁。

女王罕见在传统的预先录制广播中谈及私生活，流露个人感情。她在向“我心爱的菲利普”致敬时说：“他服务的使命、充满智慧的好奇心和从任何情况中找出乐趣的能力都是不可抗拒的。”她还说：“在离别前，他眼神那调皮和充满疑问的闪烁，和我第一次见到他时一样明亮。”

女王认为，尽管今年的圣诞节少了菲利普“熟悉的笑声”，但他会希望家人享受圣诞节，感到快乐。

英女王坐在一张桌子前发表讲话，桌子上放着她和菲利普手拉手站在一起，彼此微笑的照片。这张照片拍摄于2007年，当时这对夫妇正在纪念他们的钻石结婚纪念日。

女王在广播中佩戴了一枚蓝宝石胸针。这是她在1947年蜜月，以及在钻石婚礼肖像拍摄所佩戴的装饰。在她讲话时，屏幕上也出现了她和菲利普在人生各个阶段的照片。

冠病大流行迫使英国王室打破在诺福克郡桑德林汉姆府（Sandringham House）过圣诞的传统，今年是伊丽莎白女王连续第二年在伦敦西部的温莎城堡过圣诞节。

据报道，女王亲密的家庭成员将探望她，包括她的长子查尔斯王子和他的妻子卡米拉。她预计不会公开露面。