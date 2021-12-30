美国未来四周或超过4万人死于冠病

（早报讯）美国疾病控制及预防中心（CDC）周三（29日）发表的一份报告显示，美国未来四周或将有超过4万4000人死于冠病。到了明年1月22日，全美的冠病死亡人数或将增至86万6000人。相较之下，美国每年因流感死亡的人数一般在1万2000至5万2000人之间。

CDC主任瓦伦斯基指出，未接种冠病疫苗的人士比已打疫苗的人士，住院人数多出17倍，他因此呼吁民众尽快接种疫苗。

根据美国约翰霍普金斯大学统计，美国过去24小时内新增确诊病例41万3099起、1777人病歿。哈佛大学流行病学和免疫学家米纳称，由于筛检量能不足且未包含居家筛检结果，因此实际病例数可能要高出许多，这个数字只是“冰山一角”。

另外，由于奥密克戎变种病毒株来势汹汹，美国国家卫生院临床中心周三（29日）就有至少80名工作人员因为感染冠状病毒或与确诊者接触而请假，导致该院从下周开始，必须被迫推迟部分手术。

国家卫生院临床中心首席执行官吉尔曼在周三发给工作人员的电邮中，宣布上述决定。他也指出，实验室用来检测冠状病毒所需的化学物质也“严重不足”，而且“到处都供不应求”。

国家卫生院是美国联邦政府中首要的生物医学研究机构，有约4万名员工。从12月20日至27日，有250名员工确诊感染冠状病毒。该院发言人米勒斯表示，临床中心并没有出现员工短缺的问题，吉尔曼只是未雨绸缪。