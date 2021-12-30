为5岁以下儿童接种疫苗 福奇：还需至少数月

（早报讯）美国传染病专家福奇周三（29日）受访时指出，美国“至少还要数个月的时间”才会批准为5岁以下儿童接种疫苗。

福奇也预测，美国最新一波的奥密克戎毒株疫情可能会在明年1月底达到顶峰。约翰霍普金斯大学的数据显示，截至周二，新病例的七天移动平均值超过26万，超越了今年1月中旬创下的25万多起。

耶鲁大学专家指出，这个数字可能只是冰山一角，因为美国的检测不足，目前每天的实际感染人数“可能超过50万”。不过，美国疾病控制及预防中心指出，尽管确诊病例持续激增，同个时期的冠病死亡病例却下降了7%。