普京：莫斯科和华盛顿有效对话是可能的

（早报讯）俄罗斯总统普京周四（30日）将与美国总统拜登举行电话会谈。克里姆林宫说，普京“相信”莫斯科和华盛顿之间的“有效对话”是可能的。

彭博社报道，这是两国首脑在一个月内第二次进行电话会谈，试图化解围绕莫斯科在与乌克兰边境的军事集结与西方国家所产生紧张局势而做出的最新努力。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“通电话的目的非常明确——继续讨论两位领导人12月7日进行谈时，以及明年1月举行谈判前议程上的所有问题。”他说："从普京总统的观点来看，谈判开始前再进行一次电话讨论是必要的。”

据报道，俄美战略稳定与安全问题谈判将于2022年1月10日举行，随后将举行俄罗斯-北约理事会会议和欧安组织常设理事会会议。

根据克里姆林宫一份声明，普京在向世界领导人发出的节日信息中说：“我相信......我们能够向前迈进，在相互尊重和考虑彼此国家利益的基础上，建立有效的俄美对话。”

佩斯科夫说：“我们有心情进行对话，这就是我们想要的……我们相信，只有通过会谈，才有可能解决我们之间大量存在的所有直接问题。”

一位美国政府高级官员则说，拜登认为美国“准备好了外交，准备好了前进的外交道路”。该官员说，“但是，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，我们也准备作出回应。” 他认为，拜登将告诉普京，美国会继续严重关切乌克兰边境附近的俄罗斯军队。

据白宫此前通报，电话会议将于华盛顿时间30日15时30分（新加坡时间31日4时30分）举行。会谈过程不对外公开。

俄罗斯国际事务理事会专家巴秋克说，俄美在1月10日举行的谈判前夕可能作一些立场澄清。他认为，在此次电话会议中，两国领导人“应当确定谈判立场，以及达成具体成果的可能性”。