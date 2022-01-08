欧盟领导人：事关欧洲的安全方案欧盟必须参与

（早报讯）欧盟委员会主席冯德莱恩表示，事关欧洲的安全方案欧盟必须参与，欧盟将就欧洲安全架构提出自己的主张。她是在回应乌克兰局势相关问题时做出上述表述的。

新华社报道，冯德莱恩周五（1月7日）在巴黎与法国总统马克龙举行联合新闻发布会时作此表示。法国自1月1日起接任欧盟理事会轮值主席国。

俄罗斯与美国及北约等组织近期将举行系列安全磋商，议题涉及乌克兰局势。冯德莱恩表示，相关解决方案欧盟必须参与。事关欧洲安全架构，“欧盟将带着自己的主张坐到谈判桌边”。

她还说，欧盟应该拥有真正的防务联盟，以应对未来的新威胁。欧洲共同防务建设必须提速。

马克龙表示，未来数日及数周，欧盟必须就自身安全采取明确行动。关乎欧洲安全架构的条约首先是欧洲人的事。他说，欧盟应与俄罗斯进行“坦率、有要求、经过协调的”对话，欧洲安全架构也必须整合欧盟各成员国需求。

1月10日，俄罗斯和美国将在瑞士日内瓦举行安全事务对话，讨论彼此军事活动及如何应对乌克兰局势等议题。1月12日，俄罗斯与北约将在比利时首都布鲁塞尔举行对话；1月13日，俄罗斯与欧洲安全与合作组织在奥地利首都维也纳举行对话。

2021年12月15日，俄罗斯向美方提交了俄美安全保障条约草案和俄与北约成员国安全保障措施，内容包括要求排除北约进一步东扩，美方不在非北约成员国的苏联加盟共和国领土上建立军事基地、不同这些国家发展军事合作，以及北约承诺不把乌克兰等国纳入北约等。