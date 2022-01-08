斯托尔滕贝格：俄罗斯的军事集结严重破坏欧洲安全秩序

（早报讯）北约秘书长斯托尔滕贝格周五（1月7日）说，俄罗斯没有采取缓和局势的任何措施，还继续在乌克兰边境周边集结上万战斗部队，为导致冲突带来了实际风险。

新华社报道，北约成员国外长特别会议当天在线上举行，会议主题是讨论俄罗斯在边境地区的军事集结问题。

斯托尔滕贝格在会后举行的记者会上说，俄罗斯的军事集结严重破坏欧洲安全秩序。北约目前继续致力于用双重办法应对俄罗斯，即强大的威慑和防御，以及有意义的对话。他欢迎俄罗斯坐下来谈判，特别是在北约-俄罗斯理事会框架下的谈判。

斯托尔滕贝格说，北约成员国外长强调，对乌克兰的任何进一步侵略都会产生严重后果，并给俄罗斯带来沉重的代价。北约将尽力确保防止诉诸武力，同时为对话破裂和外交失败做好准备。他强调，对北约一个成员国的攻击，将被视作对整个北约的攻击。

关于乌克兰问题，俄罗斯总统普京多次划出“红线”。他表示，俄方已多次明确表示，北约继续向东扩张是绝不可接受的。普京同时强调美国应就北约停止东扩以及不在俄边境附近部署威胁性武器系统向俄提供法律保障。

美国和俄罗斯定1月10日在日内瓦开会，讨论安全议题和乌克兰冲突；1月12日，俄罗斯将与北约会商；1月13日，俄罗斯则将和成员包括美国的欧洲安全与合作组织举行会谈。