英国防参谋长：英方应拥有高超音速导弹

（早报讯）英国国防参谋长拉达金表示，英方计划开发高超音速导弹，以在该领域与俄罗斯竞争。

拉达金周五（1月7日）在接受英国《泰晤士报》采访时，就高超音速导弹表示：“我们目前没有，但应该有。”拉达金介绍了英方旨在“与俄罗斯日益增强的军事力量竞争”的计划。

此外，拉达金还谈到乌克兰局势，并对此表示关切。拉达金称，他向英国内阁提出了在局势升级下的“军事（行动）选项”，但他未解释所提的行动选项细节。

另外，北约成员国外长特别会议7日在线上举行，会议主题是讨论俄罗斯在边境地区的军事集结问题。北约秘书长斯托尔滕贝格当日在会后举行的记者会上说，俄罗斯没有采取缓和局势的任何措施，还继续在乌克兰边境周边集结上万战斗部队，为导致冲突带来了实际风险。他说，俄罗斯的军事集结严重破坏欧洲安全秩序。北约目前继续致力于用双重办法应对俄罗斯，即强大的威慑和防御，以及有意义的对话。他欢迎俄罗斯坐下来谈判，特别是在北约-俄罗斯理事会框架下进行谈判。

斯托尔滕贝格说，北约成员国外长强调，对乌克兰的任何进一步侵略都会产生严重后果，并给俄罗斯带来沉重的代价。北约将尽力确保防止诉诸武力，同时为对话破裂和外交失败做好准备。他强调，对北约一个成员国的攻击，将被视作对整个北约的攻击。

关于乌克兰问题，俄罗斯总统普京多次划出“红线”。他表示，俄方已多次明确表示，北约继续向东扩张是绝不可接受的。普京同时强调美国应就北约停止东扩以及不在俄边境附近部署威胁性武器系统向俄提供法律保障。