美俄会谈明日举行 俄外长称不会让步

（早报讯）美国与俄罗斯周一（1月10日）将在日内瓦举行会谈。但在会谈前夕（9日），俄外交部副部长里亚布科夫放话，称俄方排除在乌克兰问题、欧洲安全局势上作出任何让步的可能性，并表示对美国迄今为止发出的信号感到“失望”。

综合路透社、法新社报道，里亚布科夫说：“我们不会同意任何让步，这是完全被排除在外的。”

“我们对过去几天从华盛顿以及布鲁塞尔发出的信号感到失望。”

据报道，俄外交部发言人扎哈罗娃此说，俄罗斯和美国有关安全保障议题的会谈将于1月10日在日内瓦举行。双方代表团团长分别为俄外交部副部长里亚布科夫和美国副国务卿谢尔曼。

这一会谈前，美俄两国已就“俄罗斯在俄乌边境部署军队”一事僵持了数周之久，双方都在防止局势恶化。

里亚布科夫说，两国代表完全有可能在一次会议后，突然结束外交交涉。“我不能排除任何事情，这是一个完全可能的情况，美国人......不应该对此抱有幻想。”

在俄乌危机加剧，俄罗斯去年12月向西方国家提交安全倡议草案，要求北约承诺不再东扩及不在乌克兰部署武器等。

为缓和俄罗斯与西方国家以及乌克兰之间的紧张关系，美俄将于1月10日举行外交级别的战略对话会谈，俄罗斯与北约1月12日将举行安全会谈，俄罗斯和欧安组织将于1月13日举行多方会议。