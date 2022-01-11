今晚美市盘前回弹 重点谈家喻户晓的可口可乐

今天重点：

（早报讯）●美国投资者正在等待着今晚（周二）参议院提名鲍威尔连任联储局主席。不过大部分投资者都认为他连任的可能性几乎是绝对的。

●在隔夜下挫之后，今晚（1月11日）8点截稿时各个指数期货走势略微偏高。标准与普尔500指数期货略起15.00点或0.32％，报4685.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起75.40点或0.48％，报15689.80点。

●美国股市在隔夜交易中报跌，不过午盘股市在投资者趁低吸购的情况下，股市收回部分失地。标准与普尔500指数微跌6.74点，闭市报4677.02点。道琼斯指数也跌162.79点，闭市报36068.87点。纳斯达克100指数在隔夜盘中一度跌到3％，但是午盘极力回弹，逆转跌势，以22.24点或0.14％升幅收市，报15614.43点。

●摩根大通（JP Morgan Chase）分析师隔夜表示，上周联储局会议纪要中“鹰派意外”引发的抛售可以说是过度的，投资者应该考虑在股市下跌时趁低买入。摩根大通表示对股票保持乐观，并预计奥密克戎病毒最终将证明对‘风险资产’有利，因为这种更温和但更易传播的变体伤亡较低。

Take-Two Interactive宣布将以127亿美元收购手机游戏开发商Zynga。（法新社）

盘前交易重点：

●在Take-Two Interactive宣布将以127亿美元收购手机游戏开发商Zynga后，Zynga股价于隔夜飙升41％以8.44美元收市。在交易完成时，Zynga股东将获得每股3.50美元现金和相等于6.36美元的股票，总计每股Zynga股票可得相等于9.86美元的回报；收购价是Zynga股票1月7日收盘价溢价64％。这消息让Zynga顿时成为交易焦点之一，今晚盘前继续上升0.06美元，截稿时报8.50美元。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金隔夜（周一）抛出总数达88万3684股的京东（JD.com）股票，是该基金自去年7月以来抛售量最大的一次。凯西伍德自去年下半年开始就一直减少在这个中国购物平台的持有率。不过今晚盘前该股走势仍旧偏高，升幅为1.40美元，截稿时报71.00美元。

●家喻户晓的可口可乐（Coca-Cola，股票代码：KO）预料会在一个月之后，即农历新年期间发表季度业绩报告。下文就重点谈你我过年都肯定喝过的可口可乐。

●诺基亚（Nokia）今日（周二）发表对公司业务今年展望，并表示公司的营业利润率能够保持在11％至13.5％之间，带动该股票盘前大起0.81％或0.05美元，截稿时报6.22美元。

●盘前活跃股按序：超微半导体(Advanced Micro Devices)、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Intel Corp和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些盘前活跃股的股价全部上升。

原自餐饮业的销售量现以快于预期的速度改善，而现在可口可乐在除去属下小品牌后，将能更加专注于核心业务。（路透社）

可口可乐（Coca-Cola）

（纽约股票交易所，股票代码：KO）

在股市大环境走势偏低的情况下，可口可乐（Coca-Cola）的股票隔夜小幅上涨0.17％至闭市的60.43美元。可口可乐收盘价比该股在1月5日创下的52周高点，即61.20美元只差0.77美元。其2090万股交易量超越了1670万股的50天平均交易量，似乎在显示该股收复其冠病时代的高峰后，终于再次恢复了活力。

对于饮料制造商来说，冠病疫情的世界并不容易。虽然标准与普尔500指数很久以前就恢复了疫情前的偏高走势，但是可口可乐在去年结束时，全年只上升8％至59.21美元，仍略低于去年2月2日创下的历史高点，即60.13美元。更令人失望的是，其对手百事可乐（PEP）的股价竟然能够在去年全年上涨17％。

那在这新的一年会有什么不同呢？与百事可乐相比，可口可乐更依赖餐厅和其他场所的销售量，而且在这一年中可口可乐还关闭属下像Tab、Zico椰子水和Odwalla等较小的品牌以及一些区域品牌。这家饮料巨头也没有百事可乐菲多利（Frito-Lay）的庞大零食业务。

然而，古根海姆（Guggenheim）分析师格朗台（Laurent Grandet）认为，这一切都应该让可口可乐在今年有更好的表现。他在上周二就将该股从“守”上调至“买入”的评级，并把目标价提高至66美元。

格朗台指出，原自餐饮业的销售量现以快于预期的速度改善，而现在可口可乐在除去小品牌后，将能更加专注于核心业务。可口可乐在新兴市场的业务表现也在改善中。因此，格朗台预测，可口可乐的每股盈利到2023年将取得12％的年增长率，并达到每股2.71美元。

可口可乐的估值也有上涨空间。根据FactSet的数据，它的12个月预估本益比（forward price earning）为24.8倍，低于百事可乐的25.8倍。另外，可口可乐预料会在2月9日发表季度业绩报告。根据股票分析公司Zacks预测，可口可乐本季度的销售额相信将达到89亿4000万美元，去年同期的销售额为86亿1000万美元，同比增长3.8％。

平均而言，分析师的共识是：可口可乐本财年全年销售额将达到381亿美元。分析师的预测最低为378亿8 000万美元，最高则是382亿9000万美元。分析师也预计，下一财年该公司的平均销售额将达到4亿零690万美元。

但是可口可乐的前景也非一帆风顺的。纽约的CFRA研究分析师纳尔逊（Garrett Nelson）就说，可口可乐与美国国税局的税务纠纷还迫在眉睫，并有可能导致该公司面对120亿美元的损失。虽然这很想起来好像很可怕，但他认为，可口可乐应该能够通过提高销售和更好的为产品定价来抵消它的影响。

纳尔逊说：“在我们看来，其税收案件是投资者对该股的‘重大悬念’。主要能够尽快解决这个问题，让投资者能够专注于可口可乐的基本面，再加上销售的反弹和强劲定价环境带来的强劲潜在动力，该股的潜能是存在的。”因此，纳尔逊上周也升级对可口可乐股票的评级，并认为该股价将升至68美元。

农历年即将到来，我们在畅饮可口可乐之际，不妨也对该股今后表现稍加留意，毕竟市场分析师对该饮料集团的共识似乎都较去年乐观。