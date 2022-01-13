俄罗斯北约分歧未解 欧洲面对军事冲突风险

（早报讯）北约—俄罗斯理事会会议周三（1月12日）在比利时布鲁塞尔召开，但经过四小时的会议后，分歧未解。北约秘书长斯托尔滕贝格说，双方的分歧“重大”且“不容易弥合”。

综合外电报道，斯托尔滕贝格在会后表示，北约和俄罗斯就乌克兰局势乃至对欧洲安全的影响进行了“非常认真坦率的磋商”。他承认，双方存在巨大分歧，当下很难弥合，而欧洲也面对爆发军事冲突的真实风险。

不过他认为，双方愿意坐下来进行实质性对话是一个“积极信号”。北约愿与俄罗斯进一步详谈，并已准备好和俄罗斯讨论控制军备和导弹部署的问题，以尽最大努力通过政治手段解决问题。

俄罗斯副外长格鲁什科则在会议结束后的记者会上表示，目前的局势非常危险，还不清楚要如何跨越障碍以取得进展。他警告，“如果北约转向遏制政策，这意味着我们也将采取反制措施”。

格鲁什科说，如果证实无法通过政治手段解决问题，俄罗斯将使用军事力量化解国家面对的威胁。

近期俄罗斯在乌克兰边境集结兵力，引起意欲入侵乌克兰的揣测。美国已表明，若进攻乌克兰，俄罗斯将受到严厉制裁。俄罗斯则否认有这样的计划，并向美国和北约提出了一系列要求，包括不允许乌克兰加入北约。

北约和俄罗斯这次的会谈没有实际成果，双方也没有安排下一次会谈。此前，美国周一（10日）和俄罗斯进行了近八小时的会谈，但两国同样未能缩小分歧。