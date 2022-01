美国准备为受火山爆发海啸影响的汤加提供支援

(早报讯)美国国务卿布林肯说,美方已“做好准备”向遭火山爆发和海啸影响的汤加提供支援。

布林肯周日(1月16日)在一则推特推文中称,“汤加人民正从火山爆发和海啸的灾难中恢复,美方对此深表关切。美国随时准备向我们的太平洋邻国提供支援。”布林肯并没有加以说明具体可提供的援助。

南太平洋岛国汤加与新西兰和澳大利亚相距较近。新西兰当天已率先向汤加提供首批援金50万新西兰元(45万新元)。

太平洋海啸预警中心16日称,数据显示,汤加火山爆发引发的海啸威胁目前已经过去。但受影响地区仍应继续监测海浪情况,决定何时可以恢复正常活动。

同日,新西兰总理阿德恩在新闻发布会上表示,汤加火山不排除再次喷发的可能。目前,新西兰方面准备派飞机对汤加的受灾情况进行空中侦察,但是由于大量火山灰仍未沉降,飞机暂时无法在空中执行侦察任务。

阿德恩对火山灰污染水源表示担忧,并指出当地相关生活物资的供应或面临短缺。



Deeply concerned for the people of Tonga as they recover from the aftermath of a volcanic eruption and tsunami. The United States stands prepared to provide support to our Pacific neighbors.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 16, 2022