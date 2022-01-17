美称为乌克兰危机做好两手准备 俄指西方国家与其立场无交集

（早报讯）俄罗斯可能入侵乌克兰的危机未见缓解，美国一高级官员表示，美国将在未来几天制定“下一步”行动，称已“做好两手准备”。

法新社报道，美国国家安全顾问沙利文星期天（1月16日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说：“我们与我们的盟友及合作伙伴包括乌克兰当局一直保持紧密沟通……我们正在密切协调下一步行动。”

沙利文说：“关键是我们做了两手准备。如果俄罗斯要推进外交途径，我们绝对欢迎，而且我们与我们的盟友及伙伴将行动一致。”

“如果俄罗斯走向入侵与让局势升级，我们也做好了准备，将会予以强有力的还击。”

另一方面，克里姆林宫发言人佩斯科夫接受美国媒体访问时表示，西方国家和俄罗斯经过了一周的紧密外交磋商，还是“处在两条完全不同的轨道上”。

美国和北约上周先后与俄罗斯就乌克兰和东欧安全问题召开会议。佩斯科夫在美国有线电视新闻网（CNN）星期天（1月16日）播出的访问中说：“会议让我们了解彼此的一些看法。但总体来说，我们的原则立场可以说是停留在两条完全不同的轨道上。这不是好事，情况令人不安。”

被指在乌克兰边境附近集结约10万大军的俄罗斯要求西方国家承诺永远不会让乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）。