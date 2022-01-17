印尼新首都将命名“Nusantara”

（早报讯）印度尼西亚国家发展规划部长苏哈梭表示，印尼总统佐科计划在婆罗洲岛东加里曼丹省新建的新首都定名为“Nusantara”（努桑塔拉）。

新华社报道，苏哈梭表示，努桑塔拉在印尼语中是“群岛”的意思，该名称经由总统佐科指示并最终确认。

他说：“上周五（1月14日），我收到总统的确认和直接命令，他表示国家新首都的名称为Nusantara”。苏哈梭称，之所以选择这个名字，是因为“Nusantara”早已为人所知，在国际上也是印尼的标志。

据报道，总统佐科2019年8月宣布，将耗资466万亿印尼盾（约460亿新元）把首都从雅加达迁往东加里曼丹省。新都的建造工程原定于2020年开工建设，但冠病疫情迫使印尼政府暂停了该项目。印尼议会预计本月将通过有关新首都的法律，在项目开工建设之后，搬迁工作可能将于2024年开始。

雅加达及其所在的爪哇岛所面对的人口和经济发展压力，已经超出负荷，因此迁都是迟早的事。据估计，人口近3000万的大雅加达地区每年因交通拥堵而蒙受总值100万亿印尼盾的生产力损失。更糟的是雅加达已有五分之二处于海平面以下，每年正以惊人速度下沉。

位于东加里曼丹的新都占地25万6000公顷，面积相等于四个雅加达。根据构想，它将拥有世界级教育学府、现代化医院、绿意盎然的植物园以及一个环保交通系统。