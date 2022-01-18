魏家祥：马国新春防疫措施料比往年宽松

（早报讯）马来西亚交通部长及马华总会长魏家祥说，农历新年的防疫标准作业程序（SOP）预料会在周三（1月19日）公布，并指今年的新年防疫措施会比往年宽松。

星洲网报道，他也向华社保证，今年的农历新年标准作业程序绝对不会重蹈去年的覆辙，而政府也肯定会按照华人庆祝新年的习俗制定合适的防疫措施。

“尽管今年的防疫措施会比往年宽松，但是政府依然会制定相关防疫措施，人民必须保持自律。比如不会允许流水席，因为你不知道谁会来到宴会，这一点无法控制。但是如果固定邀请10人吃饭，这基本上不会是问题，只要遵守防疫措施。”

魏家祥今天（1月18日）下午出席一项活动后，受询及农历新年防疫措施的详情时说，他已经和国家团结部长哈丽玛进行了两次会议，并将与哈丽玛进行第三次的会议，以商讨新年防疫措施的最终细节。

他说，在把此课题带到内阁会议之前，部长之间已经展开会谈，而他也和国防部高级部长希山慕丁、财政部长东姑扎夫鲁、卫生部长凯利及卫生总监诺希山等人商讨，并向他们传达农历新年的习俗，如初八晚上是拜天公仪式、华人拜访的礼节及古庙神游的事项。

“我本身是华人，我已向他们传达庆祝新年的经历。不过，你放心，基本上不会像去年那样，因为今年情况有所不同，如今已有许多人已经接种疫苗，疫情控制相对比较好。”

他表示，部长们皆表示会尊重马华总会长的意见。各方将会在过滤整个过程和确保没有问题之后，才会公布相关的防疫措施。

他以大宝森节庆典为例，指农历新年也会按照各方能够接受的方式，并妥善制定佳节防疫措施，确保能保存华人习俗却不失仪式的隆重。