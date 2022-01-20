乌克兰总统与美国务卿讨论乌东部局势

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基周三（1月19日）会见到访的美国国务卿布林肯，双方就乌东部局势等问题交换意见。泽连斯基表示，为实现和平，“将竭尽一切必要努力”。

据乌克兰总统办公室官网消息，会谈中，双方围绕乌克兰安全局势、现有谈判框架下各方举措以及通过政治和外交模式化解危机等议题交换了意见。

泽连斯基说，乌克兰顿巴斯地区停火得到遵守，“这很重要”。“希望加强各模式谈判工作，为‘诺曼底模式’（Normandy Format）峰会铺平道路。”

泽连斯基提出，希望美方能够在乌克兰“入约”前景问题上提供支持。

会谈中，双方还讨论了乌美在安全和国防领域开展双边合作、“北溪2号”天然气管道项目、乌能源安全和金融稳定等问题。

在结束与泽连斯基的会晤后，布林肯在其社交媒体官方账号上发布消息称，他向泽连斯基通报了上周美国和俄罗斯“接触”的有关情况，赞赏乌方和平解决冲突的承诺，并敦促俄罗斯将寻求外交解决紧张局势“作为前进的唯一途径”。

近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约表示俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。