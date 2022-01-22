消息指美国反对强化世卫组织的独立性

（早报讯）参与世界卫生组织（WHO）改革谈判的四名官员透露，世卫最大捐助国美国对给予该组织更大独立性的建议持反对意见，引发外界对美国政府对世卫组织的长期支持的怀疑。

路透社报道，根据世卫组织1月4日在网上发布的一份文件，该提案由世卫组织可持续融资工作组提出，旨为增加每个世卫组织成员的年度捐款数额。

冠病大流行凸显出世卫组织介入早期疫情防控方面的局限性，提高世卫组织的独立性是冠病大流行激发的另一项更广泛改革进程的一部分。

一些美国官员向路透社表示，拜登政府之所以反对这项改革建议，是因为它担忧世卫组织应对未来威胁的能力，包括来自中国的威胁。

为此，美国政府正在推动另一个建议，那就是设立一个由捐助国直接控制的独立基金，由这个独立基金为预防与控制突发性卫生事件提供资金。

参与世卫组织改革谈判的四名欧洲官员证实，美国反对给予世卫组织更大自主权。由于他们未经授权向媒体发表讲话，因此他们都要求不具名。

美国政府没有立即回应路透社的置评请求。

世卫组织受询时则表示，唯有可预测且有灵活性的资金，才能确保世卫组织可以充分落实其会员的优先事项。

其中三名欧洲官员透露，包括德国在内的主要欧盟捐助国以及大多数非洲国家、南亚、南美和阿拉伯国家都支持世卫组织可持续融资工作组提出的建议。