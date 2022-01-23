英国：俄若在乌克兰安设傀儡政权 将面临经济制裁

（早报讯）英国一名高级部长警告，如果俄罗斯在乌克兰安设傀儡政权，它将面临严厉的经济制裁。此前，英国指责克里姆林宫试图在那里建立一个亲俄领导人。

路透社报道，英国外交部周六（1月22日）发表声明，指有证据显示，俄罗斯“正试图在乌克兰安插一名亲俄领导人”。对此，俄外交部反驳称这是不实消息，并敦促北约停止传播这些“无稽之谈”。

英国副首相拉布周日（23日）警告：“如果俄罗斯采取这一行动，试图入侵并建立一个傀儡政权，将会有非常严重的后果。”

据报道，英国外交部指数名前乌克兰政客与俄情报部门保持联系，而前国会议员穆拉耶夫（Yevhen Murayev）被视为可能的领导人。白宫表示，对英国外交部的这项发现“深感担忧”。

穆拉耶夫所属政党未能在2019年的乌克兰大选中跨过5%的得票率门坎，失去国会议员席次。穆拉耶夫被认为是乌克兰电视台“Nash”的拥有者，当局自去年起一直试图关闭这家媒体，指控它进行亲俄宣传。

除了穆拉耶夫之外，还有四名乌克兰政客被英国点名。英国外交部长特拉斯说，这次公布的消息显示俄罗斯旨在“颠覆”乌克兰。

俄外交部将这些评论驳斥为“虚假信息”，指责英国和北约在乌克兰问题上“加剧了紧张局势”。