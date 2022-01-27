俄指美建议未能化解乌克兰危机 会谈将继续

（早报讯）俄罗斯对美国旨在化解乌克兰危机的安全建议作出了批评性的初步回应，称这些建议未能解决莫斯科关于防止北约扩张的要求。然而，克里姆林宫表示，会谈可能会继续进行。

俄发言人佩斯科夫周四（1月27日）告诉媒体，虽然俄总统普京已经阅读了这些文件，并将花时间研究这些文件，但“不能说我们的意见获得考虑，或表明准备考虑我们的忧虑。”他说：“期望第二天就得到回应是愚蠢的。”

不过，他指出，与美国的工作层面接触将继续进行。俄外长拉夫罗夫和美国务卿布林肯之间的会谈预计很快就会举行。

佩斯科夫说，鉴于美国公开声明拒绝俄罗斯的关键要求，“没有那么多感到乐观的理由”，尽管仍有继续对话的空间。

乌克兰边境近日超过10万名俄军人集结，美俄进行了数周的紧张外交接触，而美国周三就俄国要求的安全保证递交了答复。美国和欧盟已经警告，如果俄国入侵乌克兰，将迅速实施严厉的制裁。莫斯科表示，虽然俄国继续在边境附近集结部队，但没有进攻的计划。

虽然布林肯周三表示，这些建议提供了一条与俄国“严肃的外交途径”，但美国和北约已经拒绝了莫斯科提出的禁止乌克兰和其他前苏联国家未来加入北约的要求。 他们还驳回了俄国在条约草案中提出的另一个关键要求，即北约应将其部队撤回到1997年中欧和东欧国家加入军事联盟之前的位置。

拉夫罗夫说，一旦政府完成审查并向总统报告，普京“将对我们的下一步行动做出决定”。

莫斯科国营欧洲研究所所长阿列克谢·格罗米科说，“局势正朝着积极的方向发展”，拉夫罗夫和布林肯可能下周在日内瓦会面。他说：“随着继续外交渠道的工作，对俄罗斯即将入侵乌克兰的歇斯底里反应将逐渐消失。”