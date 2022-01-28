美国：俄罗斯若入侵乌克兰 北溪2项目将不会启动

（早报讯）美国警告，如果俄罗斯入侵乌克兰，连接俄罗斯与德国的天然气管道“北溪-2”将不会启动。

“北溪-2”（Nord Stream 2）天然气管道项目旨在绕过乌克兰，把俄罗斯天然气直接输送至德国和欧洲其他国家，整条管道全长约1200公里。

法新社报道，美国国务院负责政治事务的副国务卿纽兰（Victoria Nuland）周四（1月27日）说：“柏林已发出非常强烈的信号。”她说：“我们的立场一致，外交途径是我们的首选。但是，如果莫斯科拒绝对话，我们也会站在同一阵线，迅速还击，让其付出巨大的代价。”

国务院发言人普莱斯接受美国全国公共广播电台（NPR）访问时也表示，“无论俄罗斯以何种方式入侵乌克兰，‘北溪-2’都不会启动”。

普莱斯表示，美国将和德国合作确保“北溪-2”无法启动，但拒绝提供具体细节。

另据英国广播公司（BBC），德国外交部长贝伯克向国会表示，西方盟友正“合力拟定的一份强大的制裁配套将涵盖北溪-2项目”。

欧盟委员会主席冯德莱恩周四晚间接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时也说：“所有选项都在桌上。”

与此同时，美国白宫周四宣布，德国总理朔尔茨将在2月7日到白宫与拜登总统进行会晤。白宫说，两国领导人将就俄乌边境的紧张局势进行磋商。

德国总理办公室确认朔尔茨将访问美国，但拒绝提供任何详情。