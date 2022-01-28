拜登和泽连斯基就乌克兰局势通电话

（早报讯）美国总统拜登周四（1月27日）与乌克兰总统泽连斯基通电话，讨论乌克兰局势。

新华社报道，白宫发表声明说，拜登在通话中向泽连斯基承诺，如果俄罗斯“进一步入侵”乌克兰，美国及其盟友和伙伴将作出坚决回应。美国支持乌克兰主权和领土完整。

声明说，美国去年向乌克兰提供超过5亿美元（约6.76亿新元）的发展与人道主义援助，鉴于“俄罗斯集结军队给乌经济带来压力”，美国将向乌方提供额外经济援助。

拜登在通话中说，美驻乌大使馆仍将正常运行。美国支持通过由法国、德国、俄罗斯和乌克兰参加的“诺曼底模式”四方会谈解决乌克兰问题，希望各方日前承诺履行2020年7月达成的停火协议有助于缓解地区紧张局势，并推动明斯克协议执行。

泽连斯基在通话后发布推文说，双方在通话中讨论了为缓解乌克兰局势所作的外交努力，同意今后继续加强联合行动。双方还探讨了对乌克兰后续经济援助的可能性。

“诺曼底模式”四方会谈26日在巴黎举行。乌总统网站27日对此发表声明说，泽连斯基认为此次会谈为达成实现和平所需的解决方案提供了契机，他还表示乌克兰当前的首要任务是在顿巴斯地区实现稳定和无条件停火。

俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫27日接受俄主流媒体联合采访时说，如果俄罗斯与北约因乌克兰问题爆发直接冲突，那将是灾难性的，希望这种情况永远不会发生。唯一可以缓和当前局势的途径是就安全保障问题进行谈判，美国可能拒绝向俄方提供明确的安全保障将使整体局势更加复杂化。

近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。