五角大楼：边境逾10万俄军有能力入侵乌克兰全境

（早报讯）美国国防部说，俄罗斯部署在乌克兰边境附近的军队和武器装备，足够入侵乌克兰的全国范围。

《纽约时报》报道，美国国防部长奥斯汀和美军参谋长联席会议主席米利周五（1月28日）在五角大楼的记者会上表示，乌克兰的形势极度严峻，且正在把美国与其北约盟友和俄罗斯带入一个未知的领域。

两位国防部高官也首次公开证实情报分析人士所指，即俄罗斯在乌克兰边境集结了超过10万名大军。这些部队有能力在乌克兰全境移动，而不仅仅是侵入其边境地区。

奥斯汀说，俄罗斯在乌克兰边境部署了一系列编队，集合了多军兵种、炮兵和火箭等，“规模远远超过他们的一般军事训练。”

米利更为直接地说：“我认为其规模之大，只有冷战时期才会看得到。”

另有一些国防部官员私下警告，俄罗斯入侵乌克兰可能引发俄罗斯和西方的冲突，而且局势可能迅速升级。

美国官方估计约3万5000名美国人目前在乌克兰境内，其中7000人已向美国驻基辅大使馆登记。虽然国务院已呼吁美国人离开乌克兰，但国防部从阿富汗的经验知道，并非所有美国人都会听取劝告。

奥斯汀不排除在必要时派军队协助美国人撤离，但这也是美国官员所担心的，因为撤离行动可能进一步加剧当地局势，而这正正是美国国防部所不希望看到的。