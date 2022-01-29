五角大楼：边境逾10万俄军有能力入侵乌克兰全境

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年1月29日 6:57 AM

美国国防部长奥斯汀和美军参谋长联席会议主席米利周五在五角大楼的记者会上表示，乌克兰的形势极度严峻，且正在把美国与其北约盟友和俄罗斯带入一个未知的领域。（路透社）
美国国防部长奥斯汀和美军参谋长联席会议主席米利周五在五角大楼的记者会上表示，乌克兰的形势极度严峻，且正在把美国与其北约盟友和俄罗斯带入一个未知的领域。（路透社）

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（早报讯）美国国防部说，俄罗斯部署在乌克兰边境附近的军队和武器装备，足够入侵乌克兰的全国范围。

《纽约时报》报道，美国国防部长奥斯汀和美军参谋长联席会议主席米利周五（1月28日）在五角大楼的记者会上表示，乌克兰的形势极度严峻，且正在把美国与其北约盟友和俄罗斯带入一个未知的领域。

两位国防部高官也首次公开证实情报分析人士所指，即俄罗斯在乌克兰边境集结了超过10万名大军。这些部队有能力在乌克兰全境移动，而不仅仅是侵入其边境地区。

奥斯汀说，俄罗斯在乌克兰边境部署了一系列编队，集合了多军兵种、炮兵和火箭等，“规模远远超过他们的一般军事训练。”

米利更为直接地说：“我认为其规模之大，只有冷战时期才会看得到。”

另有一些国防部官员私下警告，俄罗斯入侵乌克兰可能引发俄罗斯和西方的冲突，而且局势可能迅速升级。

美国官方估计约3万5000名美国人目前在乌克兰境内，其中7000人已向美国驻基辅大使馆登记。虽然国务院已呼吁美国人离开乌克兰，但国防部从阿富汗的经验知道，并非所有美国人都会听取劝告。

奥斯汀不排除在必要时派军队协助美国人撤离，但这也是美国官员所担心的，因为撤离行动可能进一步加剧当地局势，而这正正是美国国防部所不希望看到的。

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