五角大楼称俄罗斯仍在乌克兰边境增兵

美国五角大楼发言人约翰·柯比（John Kirby）说，俄罗斯周末进一步向乌克兰边境增兵。

据彭博社报道，柯比当地时间30日在“Fox News Sunday”节目上说，若俄罗斯总统普京决定军事入侵乌克兰，增兵会让他有更多选择。

柯比说：“普京可以立即执行其中一些选项，老实讲这意味着随时可能发生。这取决于普京想做什么。”

柯比也说，普京可能发动一些小规模行动，也可能有相当大规模的行动，“他继续在与乌克兰的边境增兵。我们甚至周末都发现了这种情况。”

另外，美国参议院外交关系委员会主席鲍勃·曼南德兹（Bob Menendez）称，参议员接近就制裁俄罗斯的一项法案达成共识，即使俄罗斯不入侵乌克兰，也可能受到一定惩罚。

曼南德兹当地时间周日在CNN的“State of the Union”节目上说：“鉴于俄罗斯已经采取的行动，包括对乌克兰的网络攻击，假旗行动，从内部破坏乌克兰政府的努力等，一些制裁措施实际上可能会提前实施。”

他说，若俄罗斯入侵乌克兰，将招致“破坏性制裁，最终将压垮俄罗斯经济”。

彭博社的报道称，这些言论表明，美国参议院正接近达成协议，包括对俄罗斯银行业及高级官员的个人制裁。

俄乌边境地区情势剑拔弩张，俄罗斯和乌克兰都在边境部署重兵，两国紧张关系急剧升温。