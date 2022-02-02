普京指责美国试图把俄罗斯卷入战争

（早报讯）俄罗斯总统普京指责西方正在试图把俄罗斯卷入战争，并指美国无视俄罗斯对欧洲境内的北约军事力量的担忧。

这是普京近六周来首次就乌克兰危机发表公开讲话，他指美国的目标是以对抗作为对俄罗斯实施更多制裁的借口。

英国广播公司（BBC）和路透社综合报道，普京周二（2月1日）在与到访的匈牙利总理一起出席记者会时说：“现在已经很清楚了……俄罗斯的基本关切受到忽视。”

普京说：“在我看来，美国并没有那么关心乌克兰的安全……它的主要任务是遏制俄罗斯的发展。从这个意义上来看，乌克兰本身只是达成此目标的一个工具。”

普京还描述了一个潜在的未来情景，即乌克兰加入北约，然后试图夺回俄罗斯在2014年占领的克里米亚半岛。

“试想一下，乌克兰成为北约成员国并开始进行这些军事行动，那是否意味着我们得和北约开战？有人考虑过这点吗？显然没有。”

同日，美国国务卿布林肯与俄罗斯外交部长拉夫罗夫通了电话。

美国国务院发言人普赖斯发表声明指，布林肯在通话中表示，美方愿意通过双边及有美国盟友和伙伴参加的多边对话，继续就美俄彼此安全关切进行实质性的意见交换。布林肯重申美国支持乌克兰主权和领土完整，敦促俄罗斯“立即缓解”俄乌边境紧张局势，从俄乌边境撤回军队和装备，并寻求通过外交途径解决当前危机。

声明说，此次通话旨在跟进美国1月26日就俄罗斯有关安全保障提议向俄方提交的书面回复。布林肯日前表示，美方在书面文件中提供了一条通过外交方式解决乌克兰问题的路径，表达了对“俄方行动损害美国及其盟友和伙伴安全”的担忧。

拉夫罗夫在通话中要求西方遵守1999年达成的一项协议，即任何国家都不能以牺牲其他国家的利益为代价来加强自己的安全。克里姆林宫认为这是乌克兰危机的核心。

欧洲安全与合作组织成员国1999年在伊斯坦布尔签署《欧洲安全宪章》，该组织成员国包括美国和加拿大。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在俄乌边境集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。同月，俄向美国、北约提交了两份安全保障协议草案，并要求二者作出明确回应。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就上述安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方正式递交关于安全保障建议的书面答复。