英乌首脑会晤 约翰逊指责普京拟迫使西方改变欧洲安全架构

（早报讯）英国首相约翰逊周二（2月1日）抵达基辅，与乌克兰总统泽连斯基举行会晤，双方讨论了乌克兰安全局势、加强双边经贸和军事合作等问题。

新华社报道，约翰逊和泽连斯基在会晤后发表了联合声明。声明说，英国支持乌克兰独立、主权和领土完整的承诺不动摇。两国同意共同努力加强乌安全和自卫能力及能源安全，英国将向乌提供8800万英镑（约1.6亿新元）的金融援助以促进乌政局稳定和能源独立。

另据路透社，泽连斯基在联合新闻发布会上说，与俄罗斯的军事冲突不仅牵涉乌克兰，还会导致整个欧洲爆发全面战争。

泽连斯基感谢英方向乌克兰提供17亿英镑贷款用于加强其海军建设，乌英两国将在确保黑海地区和平安全方面开展联合行动。此外，双方还将在网络安全领域加强合作并启动自由贸易谈判。

约翰逊指责俄罗斯总统普京用枪指着乌克兰的脑袋，意图迫使西方改变后冷战时代的欧洲安全架构。他说，英国与有关国家已制定一揽子制裁措施，一旦俄罗斯“越过乌克兰边境并进入乌领土”，制裁将会启动。

俄乌关系近期持续紧张，双方在两国边境地区部署大量军事人员和装备。美国和北约指认俄罗斯集结重兵，有“入侵”之势。俄方否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。