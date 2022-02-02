乌俄危机未减缓 乌克兰总统：只关注和平

（早报讯）乌克兰与俄罗斯之间的紧张局势近期剑拔弩张，乌俄双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备，战争一触即发。乌总统泽伦斯基坚称，基辅“只关注和平”，但考虑到俄罗斯可能入侵，乌克兰有自保的权利。

法新社报道，俄罗斯克里姆林宫自去年11月在乌边境部署了超过10万名士兵，抱怨西方向其邻国提供的武器增多。俄总统普京周二（2月1日）指责西方将乌克兰视为“工具”，试图将两国拉入冲突。

泽伦斯基周三在与荷兰首相吕特举行的联合新闻发布会上似乎隔空对普京作出回应。他说：“对我们来说，非常重要的是，这些武器都是为了我们的防御。我们唯一关心的是和平和通过纯粹的外交手段结束对领土的占领。”

泽伦斯基再次呼吁西方继续对莫斯科实施“预防性”的措施，以帮助抵御任何潜在的攻击。

据报道，普京周二在与到访的匈牙利总理欧尔班一起出席记者会时指责西方正在试图把俄罗斯卷入战争，并指美国无视俄罗斯对欧洲境内的北约军事力量的担忧。

这是普京近六周来首次就乌克兰危机发表公开讲话，他指美国的目标是以对抗作为对俄罗斯实施更多制裁的借口。他说：“现在已经很清楚了……俄罗斯的基本关切受到忽视。”

“在我看来，美国并没有那么关心乌克兰的安全……他们的主要任务是遏制俄罗斯的发展。从这个意义上来看，乌克兰本身只是达成此目标的一个工具。”

普京还描述了一个潜在的未来情景，即乌克兰加入北约，然后试图夺回俄罗斯在2014年占领的克里米亚半岛。