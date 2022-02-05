首批美国增援部队抵达波兰 更多部队将抵达

（早报讯）在俄罗斯于乌克兰边境进行军事集结的情况下，第一批增援东欧北约盟国的美国军队于周六（2月5日）抵达波兰。

据波兰军方消息人士说，一架载有美国指挥系统人员的小型飞机于当天上午降落在热舒夫-雅辛卡（Rzeszow-Jasionka）机场。该基地靠近波兰与乌克兰的边界，准备工作仍在继续。

电视画面显示，在附近的雅辛卡镇的G2A竞技场正在准备临时住所，同时可以看到工人在场地周围建造围栏。

波兰的利普钦斯基（Przemyslaw Lipczynski）少校说，周六抵达的士兵来自美国陆军第82空降师。他还说，由1700名美国士兵组成的特遣队大部分将“很快”到来。

美国总统拜登周三下令向波兰和罗马尼亚增派近3000名士兵，以保护东欧免遭乌克兰危机的潜在波及。

美国陆军消息人士说，约1700名军人将在“未来几天”从北卡罗来纳州布拉格堡部署到波兰，他们主要是第82空降师的伞兵。据五角大楼称，驻扎在德国维尔塞克镇（Vilseck）的一个由大约1000名美国军人组成的斯特赖克（Stryker）中队将被派往罗马尼亚。

俄罗斯否认有入侵乌克兰的计划，但在乌克兰边境附近部署了10多万名士兵，并表示如果其要求得不到满足，包括北约承诺永不接纳基辅，他们可能会采取未指明的军事措施。

新计划超出了五角大楼上个月在必要时部署到欧洲的8500名士兵的警戒。北约国防部长们预计将在2月16至17日的下一次会议上讨论进一步的增援。