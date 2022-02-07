沙利文称俄极可能入侵乌克兰 但目前仍有个窗口期

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文表示，俄乌局势正处在一个窗口期，他指俄罗斯可能随时入侵乌克兰，但外交依然是其另一选项。

路透社报道，沙利文星期天（2月6日）接受福克斯新闻访问时说：“我们正处在一个窗口期。从这一刻起的几天内或几个星期内，俄罗斯可能对乌克兰采取军事行动，但是，俄罗斯也可能采取外交途径。”

沙利文是在两名美国官员指俄方已在乌克兰边境附近部署了全面入侵该国所需的70%战斗力后作此表示。

另外，沙利文补充说，俄罗斯可能采取多种不同行动，包括吞并乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）、网络攻击或全面入侵乌克兰。

沙利文接受美国广播公司（ABC）访问时说：“普京极有可能下令袭击乌克兰。”

他指俄罗斯可能周一就采取行动，但也可能在数周后才采取行动。“从俄方的军事部署来看，他（普京）已处在可以随时对乌克兰发动积极攻势的位置。”

美国与其盟友多次警告，俄罗斯若入侵乌克兰将面对广泛经济制裁及出口管制措施。美国副财政部长阿德耶莫星期天接受哥伦比亚广播公司新闻台（CBS News）访问时被问及俄罗斯是否可以求助于中国。

阿德耶莫说：“中国不能为俄罗斯提供他们没有的东西。”他说，中国无法提供俄罗斯需要的美国与其盟友的关键技术，而且中国不是俄罗斯精英投放资金的首选之地。

阿德耶莫表示，不希望被排除在全球金融体系外的俄罗斯精英不会把钱放在中国，“他们都把钱放在欧洲和美国。”

2014年4月，俄罗斯支持的乌东分离主义民兵武装同乌克兰政府军发生流血冲突，民兵武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。