美媒：拜登政府将在几周内公布新的亚太经济框架计划

（早报讯）据报道，美国拜登政府即将于几周内公布首个针对亚太地区的广泛经济战略细节，对抗中国在该地区日益增强的影响力。

《华尔街日报》报道，拜登政府希望借助这个新的亚太经济框架，在数码贸易、数位贸易、供应链和绿色技术等领域，与区内友好国家有更紧密的合作。此举旨为填补美国在特朗普任内退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）后留下的空缺。

美国亚太地区事务副贸易代表比安奇近日在一个贸易会议上透露，新的亚太经济框架计划预计会在“几周内”对外推介。

但多名经济学家、外交官和贸易专家认为，美国要联合多个亚洲经济体，为商业和新技术的参与制定新规则是一大挑战。

战略与国际研究中心的高级顾问赖因施（Bill Reinsch）说：“真正的问题是，我们如何让越南和印度尼西亚这样的国家参与进来？”

赖因施说：“我认为这些国家将会非常谨慎，它们将采取观望态度，静待事态如何演变发展，然后才决定是否加入。”

美国退出TPP后，余下11国包括加拿大、澳大利亚、文莱、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南达成了精简版的《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。这份协定在2018年完成签署后，涵盖4.98亿人口，签署国的生产总值占全球经济的13%。

英国脱欧后于2020年寻求加入CPTPP，中国大陆和台湾分别在2021年寻求加入，而韩国也有意在今年3月或4月申请加入CPTPP。