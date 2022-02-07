北约考虑增加东欧军事部署

（早报讯）北约军事委员会负责人周一（2月7日）说，北约正寻求增加在东欧波罗的海国家和波兰的军事力量，以防俄罗斯在与白罗斯进行军事演习后将其部队留在白罗斯。

路透社报道，北约指出，俄国本月在乌克兰北部邻国有三万名士兵参加联合军事演习。这意味俄国在乌克兰边境的军事部署总数超过10万人。

据报道，美国上周向罗马尼亚和波兰派遣了3000名军人，以保证盟国的安全。德国也正在考虑加强其在立陶宛的现有军事部署。

领导北约最高战略机构的荷兰海军上将鲍尔表明，北约盟国有可能进行进一步部署。

鲍尔周一在维尔纽斯的新闻发布会上说：“我们会在联盟的哪些地方持续派兵，在哪些不同的国家--关于这一点的辩论，是当前局势的结果。是的，我们正在研究。这些事态发展未来可能会有变化。”

他补充说：“当然，这在很大程度上取决于俄罗斯是否会在演习后将部队留在白罗斯。”

莫斯科否认有任何入侵乌克兰的计划，但正在寻求安全保障，包括取得西方国家永远不允许乌克兰加入北约组织的承诺。美国和30个多国家组成的北约已称该要求是不可接受的。

鲍尔说：“如果你看一下部队的集结情况，俄罗斯实际上能有足够实力，在本月底进行入侵......但是他们是否会这样做，他们是否有真正的意图，我们不知道。”

他说，最近在白罗斯边境的部署包括支持军事攻击所需的野战医院和其他辅助单位。“如果他们真的在考虑入侵，那实际上需要比战斗部队更多的后援部队。这也是我们在乌克兰边境，以及白罗斯与乌克兰的边境上看到越来越多聚集的部队类型。这本身就非常令人担忧。”