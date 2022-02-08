俄法首脑会晤 普京指马克龙的建议可作为前进基础

（早报讯）俄罗斯总统普京说，他和法国总统马克龙的会谈务实有益、就事论事，并指马克龙的一些想法可以成为化解乌克兰危机的基础。马克龙说，他向普京做出了“具体的安全保证”，并表明他所寻求的是避免战争和建立互信。

路透社和法新社综合报道，马克龙周一（2月7日）到莫斯科与普京进行会晤，他是在俄方在乌克兰边境附近集结了大量军队后首次访问克里姆林宫。

两位领导人进行了将近五个小时的会谈后一起出席联合记者会。

普京在记者会上说，他希望乌克兰边境的局势最终能够和平解决，他认为除了现有的明斯克和平协议，化解乌克兰东部的冲突没有其他替代方案。

他指马克龙就安全课题提出的一些建议是务实的，并表示马克龙与乌克兰领导人会晤后，他和马克龙将再进行讨论。

普京说：“他（马克龙）的一些想法和建议，现在讨论可能还为时过早，（但）我认为很有可能成为双方进一步探讨的基础。”

普京还说：“我们已经同意，在他访问乌克兰首都后，我们将再次通话，就此事交换意见。”

马克龙表示，普京态度积极，表明愿意就维护乌克兰的稳定和领土完整进行讨论。

马克龙说，他向普京指出，要在欧洲建立一个新的安全架构，不应该通过取消其他国家加入北约组织的权利来达成。

马克龙补充说：“未来几天将是重要关键，这需要我们双方密集进行沟通和讨论。”

结束了对莫斯科的访问后，马克龙将继续程前往基辅，与乌克兰总统泽连斯基进行会晤。