俄外交部: 美国破坏乌克兰问题和平解决进程

（早报讯）中新社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周三（2月9日）在例行记者会上谈到乌克兰局势时表示，美方有关明斯克协议的表态破坏了乌克兰问题的和平解决进程。

扎哈罗娃表示，2015年2月12日在“诺曼底模式”下签署的明斯克协议一揽子措施文件，是解决乌克兰危机唯一且无可争议的基础。协议包括在乌克兰顿涅茨克州和卢甘斯克州实施全面停火、冲突双方后撤相同距离等内容。

近日，美国国务卿布林肯表示，明斯克协议的条款只有在找到其“正确顺序”的情况下才能实施。扎哈罗娃说：“这说明了一件事：美国赞成修改‘一揽子措施’，而这充满了对和平进程的破坏。”

扎哈罗娃还称欧洲有“双重标准”。她表示，俄方没有听到“诺曼底模式”的德国和法国对乌克兰领导层及美国国务院的声明做出反应。此外，近期多个欧洲国家外长对乌克兰进行了访问，“但这些穿着防弹背心、戴着头盔的西方外交官并没有走太远”，而“他们根本不问任何关于顿巴斯正在发生的事情，并避免访问顿涅茨克和卢甘斯克”。

扎哈罗娃还称，西方仍在继续向乌克兰运送武器装备。她表示，希望乌克兰问题三方联络小组在线会议以及即将进行的“诺曼底模式”四方会谈，将推动乌克兰问题的和平解决进程取得积极进展。