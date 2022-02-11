俄若入侵乌克兰 英国新规下可实施更广泛制裁

（早报讯）英国首相约翰逊政府周四（2月10日）发布新规定，加强政府在俄罗斯入侵乌克兰的情况下对其实施制裁的能力，并扩大了可以制裁对象的范围。

彭博社报道，新规定将于周五（2月11日）下午生效，在俄罗斯入侵乌克兰的情况下，将允许大臣们惩罚俄罗斯广泛领域的企业和个人。涉及的行业包括：金融服务、化工、建筑、国防、电子、能源、采矿、运输以及通信和数字。

英国外交部在一份电邮声明中说，“这项立法为英国对俄罗斯实施历来最强硬的制裁提供了制度框架。”

“英国现在不仅可以制裁与乌克兰动荡直接相关的实体，还可以制裁俄罗斯政府关联的实体，以及对俄罗斯政府具有经济和战略意义的企业及其所有者、董事和受托人。”

对俄罗斯政府的定义涵盖了央行和俄罗斯政府持有少数股权的实体。

较早前，英国指俄罗斯军队一旦进入乌克兰，就要制裁与总统普京关系密切的俄罗斯人，但此前没有相应的法律手段。俄罗斯一再否认其计划入侵乌克兰。

英国的新规定并不意味着一旦俄罗斯入侵乌克兰，制裁就会自动生效，而是赋予了大臣们实施制裁的必要权力。

英国外交部长特拉斯与俄罗斯外长拉夫罗夫周四在莫斯科举行会谈。拉夫罗夫告诉特拉斯，对英国可能的制裁，俄罗斯的反应将是“慎重和强硬的”。特拉斯敦促俄罗斯降级局势，并表示英国及其盟友“会毫不犹豫地采取行动”。