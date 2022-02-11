又两架运载美国武器飞机抵基辅

（早报讯）乌克兰防长列兹尼科夫称，又有两架载有美国武器的飞机抵达基辅。

中通社报道，列兹尼科夫在推特上写道：“又有两架飞机到了基辅！给乌克兰武装力量的‘标枪’，手榴弹和其他防御性弹药。今天运抵的来自我们美国伙伴的军事援助重量近130吨。我们目前总共已接收了15架总重1200多吨！仍有后续。”

除美国人，英国、加拿大、法国、土耳其等西方和欧洲国家都为乌克兰供应数十亿美元的供应。

美国向乌克兰供应了“标枪”反坦克导弹系统、巡逻艇、狙击步枪和反炮兵雷达，英国为NLAW反坦克榴弹发射器，土耳其为Bayraktar TB2攻击无人机。

乌克兰和英国签署了一项备忘录，规定在两国领土上联合设计和建造军舰，并建造两个乌克兰海军的基地。

2月10日，俄罗斯情报局局长纳雷什金对说，乌克兰正在紧锣密鼓地备战，并且毫不隐瞒。乌克兰所有具有战斗力的武装力量已经集中在与顿巴斯的接触线上，数百吨的军事装备和弹药正从美国在欧洲的军事基地、从英国和加拿大运送至乌克兰。

他说，一支北约特种部队的顾问和教官队伍正在组建中。甚至出现了存在多国极端分子队伍的消息。

纳雷什金指出，乌克兰安全局和武装部队准备在接触线上挑衅，并打算以编造叙利亚“白头盔”的方式将其记录下来。“白头盔”组织活跃在叙利亚反对派武装控制区，曾被质疑视频造假、与恐怖组织有关联等。